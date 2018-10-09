Tarihi eser kaçakçılarına operasyon

Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Kale köyünde tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda 3 adet tarihi eser ile birlikte dedektör ve ateşli silahlar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler Erbaa'da tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Jandarma ekipleri, Erbaa ilçesi Kale köyündeki bir ikamet ve eklentileri ile şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada; 1 adet dedektör, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet 9 milimetre tabanca ve tabancalara ait 167 adet mermi ele geçirildi. Aramalarda 3 adet tarihi eser nitelikli obje de ele geçirilirken, bu objelerin; ejderha heykeli, eski bir anahtar ve tarihi bir küp olduğu belirtildi. Tarihi eserlerin muhafaza altına alındığı, şüphelilerin ise ifadelerinin alınması müteakip sevk edildikleri adli makamca serbest bırakıldığı öğrenildi.