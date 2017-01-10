Diğer
Kategoriler
10 Ocak 2017 16:53

Tarım öğretiminin 171. yılı

Tarım öğretiminin 171. yılı

10 Ocak 2017 16:53

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, Türkiye’de 24 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak nüfus artarken tarım arazilerinin sabit kaldığını söyledi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından tarım öğretiminin 171. yılı programı 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezi Milli İrade Salonu’nda gerçekleştirildi. Törende konuşma yapan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Şahin, Türkiye’de 24 milyon hektar tarım arazisi bulunduğunu ancak nüfus artarken tarım arazilerinin sabit kaldığını söyledi. Bu nedenle tarım alanından alınan ürünün artırılması gerektiğine dikkat çeken Şahin, bilimsel çalışmaların ve tarımsal eğitimin oldukça önemli olduğunu vurguladı. Tarımsal gelişimin eğitim ve eğitimli çiftçiden geçtiğini belirten Şahin, artan nüfusla birlikte gelecek nesillere gıda sıkıntısı yaşatmamak için gerekli çalışma ve düzenlemelerin yapılması gerektiğini söyledi.
Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ali Sakin, Türkiye’de tarımın, sosyal ve ekonomik bakımdan önemli sektörlerin yer aldığına vurgu yaparak, “Ülkemizin sahip olduğu bu büyük tarımsal potansiyelin iyi değerlendirilmesi için eğitim, öğretim, araştırma ve yayın faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir” dedi.
Programda konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Kasap, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin tarihi bir niteliği olduğunu ve bölge tarımı için önemli katkılar yaptığını söyledi. Tokat tarımının belirli bir seviyeye getirilmesi gerekliliğine işaret eden Kasap, eğitim olmadan gelişme olamayacağını belirtti ve Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ziraat Fakültesinin iyi öğrenci yetiştirmek ve bölge tarımına katkı sağlamak gibi iki önemli görevi olduğunu vurguladı.
Açılış konuşmalarından sonra Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemalettin Yaşar Çiftçi, “Cumhuriyetimizin İlk Kurduğu Üniversite Yüksek Ziraat Enstitüsü” konulu bir konferans verdi. Çiftçi, konferansta tarım öğretiminin başladığı yıllara değinerek Cumhuriyet döneminde yapılan faaliyetlere ve Ankara Yüksek Ziraat Enstitüsünün tarihsel gelişimini ayrıntılı olarak anlattı.



YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
3
°
C
Hafif Kar Yağışlı
  • Çarşamba
    Hafif Kar Yağışlı
    3°C
  • Perşembe
    Karla Karışık Yağmurlu
    1°C
  • Cuma
    Kar Yağışlı
    1°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    3°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç