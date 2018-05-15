Taşerondan Kadroya Geçen İşçiler Sendikalı Oldu

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler, Turhal’da çalışıp kadroya geçen taşeron işçilerle düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya Turhal Belediyesinde, çalışan taşeronlar katıldı. Taşeron işçilerin tamamının kadroya geçtiğini, Hükümetin tüm haklarını işçilere verdiğini ifade eden Başkan Bekler, "Sendika üyeliğiniz başladı, zamlı maaşlarınız bu aydan itibaren yatacak. Bende tüm bu hakların müjdelerini vermek üzere sizlerle bir araya geldim.” dedi Taşerondan kadroya geçen işçilere 2015 seçimlerini hatırlamaları gerektiğini söyleyen Bekler, "Bekara hanım boşamak kolay, muhalefet olarak 5 bin TL maaş iddia edenler sandıkta cevaplarını aldılar. Ak Parti söz verdiği gibi sizlerin maaşını bin 400 TL ye çıkardı” dedi

2 Nisan 2018 itibariyle kadro işlemlerinin tamamlandığını ifade eden Başkan Bekler, "Bu günden itibaren 456 personelimizin 436 tanesi sendika üyesidir hayırlı uğurlu olsun. 2020’ye kadar haklarınızı yüksek hakem kurulu huzurunda devletimiz verecek. Yılın ilk 6 ayı yüzde dört , ikinci altı ayı yüzde dört olmak üzere zammınızı yasalaştırdı. Yarından itibaren alacaksınız hayırlı uğurlu olsun” dedi