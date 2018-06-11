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11 Haziran 2018 16:08

Tecrübeli teknik adam Reşat Arığ, Plevnespor’da

Milli Takım Antrenörü Ahmet Reşat Arığ, Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Tokat Belediye Plevnespor Voleybol Takımının baş antrenörlük görevine getirildi.

Tecrübeli teknik adam Reşat Arığ, Plevnespor’da

11 Haziran 2018 16:08


Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun makamında gerçekleştirilen imza törenine Plevnespor As Başkanı İsmet Yiğit, Ahmet Reşat Arığ ve takım menajerleri katıldı. Başkan Eroğlu, Arığ’ın geçmişte hem Belediye Plevnespor ile hem de diğer takımlarla çok büyük başarılara imza attığını dile getirdi. Tecrübeli teknik adamı yapılan sözleşmeyle yeniden renklerine kattıklarını ifade eden Başkan Eroğlu,"Geçtiğimiz yıl 1’inci Lig’den tekrar Efeler Ligi’ne çıkan Plevnespor Voleybol takımımızı yeniden yapılandırmaya başladık. Bunun içinde değerli hocamızla görüşmelerimizi yaparak anlaşmaya vardık. Türkiye’de voleybolda örnek olabilecek, şehrimize ve takımımıza yakışan büyük başarılara imza atmış Reşat hocamıza takımımızı teslim ettik. Kalan transferlerimizi, önümüzdeki yılın planlamasını yaparak yola revan olacaklar. Önümüzdeki voleybol sezonunda güzel ve önemli başarılara imza atacağımız kanaatindeyim. Heyecanlıyız ve bu doğrultuda heyecanımızı başarılarla taçlandıracağız. Tokat’a güzel bir voleybol takımı izleteceğiz. Allah mahcup etmesin" dedi.


Antrenör Ahmet Reşat Arığ ise tekrar Tokat’a ve Plevnespor’a hizmet etme şansı verdikleri için Başkan Eroğlu’na teşekkür ederek, "Başkanıma ve yöneticilerine teşekkür ederim. Herkesin özlediği ve beklediği bir Tokat Belediye Plevnespor’u izleteceğiz" diye konuştu. Konuşmaların ardından Başkan Eroğlu ve Arığ arasında sözleşme imzalandı.




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