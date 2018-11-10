Temizlik işçilerinden Ata'ya saygı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80'inci yılında Tokat'ta düzenlenen törenle anıldı. Saat 9'u 5 geçe sirenlerin çalmaya başlamasıyla hayatın durduğu kentte temizlik işçileri süpürgelerini bırakarak saygı duruşuna geçti.

Tokat Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma töreni, Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel ve Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nun Atatürk Anıtı'na çelenk sunması ile başladı. Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te siren çalınarak saygı duruşuna geçildi. Tüm yurtta olduğu gibi Tokat'ta da Ata'ya saygı için hayat 2 dakikalığına durdu. Belediye temizlik işçileri, öğrenciler ve yoldan araçlarıyla geçen vatandaşlar araçlarından inerek saygı duruşunda bulundu.

5 yıldır belediye temizlik işçisi olarak çalışan 53 yaşındaki Eryılmaz Yavuz, "Yaşadığımız bu cennet ülkeyi bize bıraktığı için kendisine minnettarız. Üzüntülüyüz. Gereken saygımızı gösterdik. Onun gibi bir lideri her zaman anacağız, anmaya da devam edeceğiz" şeklinde konuşurken bir başka temizlik işçisi Yılmaz Demir, "Sirenler çalınınca elimizdeki araç ve gereçleri bırakarak saygı duruşuna geçtik" ifadelerini kaydetti.

Tören sonrasında Tokatlı izciler, Atatürk Anıtı önünde yakılan meşaleler eşliğinde saygı nöbeti tutmaya başladı.