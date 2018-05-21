Terhisine 70 gün kala şehit olan asker son yolculuğuna uğurlanıyor

Doğubayazıt’ta askeri aracın geçişi sırasında, PKK’lı teröristler tarafından yola önceden döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan 2 askerden Piyade Ulaştırma Er Recep Yıldırım’ın cenazesi Ağrı’da yapılan askeri törenin ardından havayolu ile memleketi Tokat’a getirildi. Erbaa Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi Büyük Cami’ye getirildi. Terhisine 70 gün kala şehit olan Recep Yıldırım’ın annesi Saliha Yıldırım göz yaşlarını tutamadı. Şehit annesi Yıldırım, "Şehitlik mertebesine erdin yavrum, Allah herkese nasip etsin" diyerek ağıtlar yaktı. Şehit babası Duran Yıldırım ise "Vatan sağ olsun" diyerek, "Peygamberimize komşu olsun. Bende giderim bende şehit olurum" diye konuştu.

Şehit Recep Yıldırım’in cenazesi öğle namazını müteakiben kılınacak olan cenaze namazı sonrasında köyünde toprağa verilecek.