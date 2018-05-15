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15 Mayıs 2018 22:22

TESOB Başkanlığına Çankaya seçildi

Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) seçimlerini Fehmi Çankaya kazandı.

TESOB Başkanlığına Çankaya seçildi

15 Mayıs 2018 22:22


Tokat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (TESOB) seçimlerinde mevcut Başkan Mehmet Bekçi ile Madeni Sanatkarlar Odası Başkanı Fehmi Çankaya’nın listeleri yarıştı. 254 delegeden 250’sinin oy kullandığı seçimlerde Fehmi Çankaya 147 alırken, Mehmet Bekçi 100 oy aldı. 2 oyun geçersiz 1 oyun boş olarak sayıldığı seçimlerden sonra her iki aday bir birine sarılarak tebrik etti. Tebrikleri kabul eden Başkan Çankaya, kazananın esnaf ve sanatkar camiası olduğunu belirterek, "Yani kimse kaybetmedi, herkes kazandı. Mehmet başkana teşekkür ediyorum. Önemli olan camiamızın birliği beraberliği, esnaflarımıza teşekkür ediyorum" diye konuştu.




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