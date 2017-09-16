TFF 2. Lig

Lig Kırmızı Grup 3. haftada Tokatspor sahasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 3-3 berabere kaldı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Hasan Avcı xx, Fatih Söyler xx, Hakan Karabalçık xx
Tokatspor: Vedat x, Hakan x (Arif dk. 46 xx), Murat xx (İsmet dk. 51 xx), Ömercan xx Mehmet xx, Ali Kemal xxx, Emre Hasan xx, Yaşar xx (Nezir dk. 46 x), Ercüment xx, Batuhan xx, Alperen xxx
Yedekler: Akın İsmail, Hasan, Emin, Recep
Teknik Direktör: Ercüment Hülakü Coşkundere
Keçiörengücü: Yaşar x, Tarık xx, Fatih xx, Hüseyin xx, Rıdvan xx, Uğur xx, Ayhan xx (Efe Can dk. 65 x), Berat xxx (Abdurrahman dk. 65 x), Okan xx (Uğur dk. 51 x), İlyas Kubilay xxx, Ahmet xx
Yedekler: Baran, Erdi, Burak, Umut
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Goller: Ali Kemal (dk. 43), Alperen (dk. 56), Arif (dk. 74) (Tokatspor), İlyas Kubilay (dk. 11 pen. ve 30), Berat (dk. 25) (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: Ömercan, Alperen (Tokatspor), İlyas Kubilay, Ahmet, Okan, Hüseyin (Keçiörengücü)