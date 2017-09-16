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16 Eylül 2017 18:04

TFF 2. Lig

TFF 2.

TFF 2. Lig

16 Eylül 2017 18:04

Lig Kırmızı Grup 3. haftada Tokatspor sahasında konuk ettiği Keçiörengücü ile 3-3 berabere kaldı.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Hasan Avcı xx, Fatih Söyler xx, Hakan Karabalçık xx


Tokatspor: Vedat x, Hakan x (Arif dk. 46 xx), Murat xx (İsmet dk. 51 xx), Ömercan xx Mehmet xx, Ali Kemal xxx, Emre Hasan xx, Yaşar xx (Nezir dk. 46 x), Ercüment xx, Batuhan xx, Alperen xxx


Yedekler: Akın İsmail, Hasan, Emin, Recep


Teknik Direktör: Ercüment Hülakü Coşkundere


Keçiörengücü: Yaşar x, Tarık xx, Fatih xx, Hüseyin xx, Rıdvan xx, Uğur xx, Ayhan xx (Efe Can dk. 65 x), Berat xxx (Abdurrahman dk. 65 x), Okan xx (Uğur dk. 51 x), İlyas Kubilay xxx, Ahmet xx


Yedekler: Baran, Erdi, Burak, Umut


Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu


Goller: Ali Kemal (dk. 43), Alperen (dk. 56), Arif (dk. 74) (Tokatspor), İlyas Kubilay (dk. 11 pen. ve 30), Berat (dk. 25) (Keçiörengücü)


Sarı Kartlar: Ömercan, Alperen (Tokatspor), İlyas Kubilay, Ahmet, Okan, Hüseyin (Keçiörengücü)




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