TFF 2. Lig: Tokatspor: 1 - Kırklarelispor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 9. haftasında Tokatspor, sahasında Kırklarelispor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Tolga Ahmet Kalaycı, Caner Eroğlu, Kenan Özcan
Tokatspor: Akın İsmail, Azad, Gökalp, Berat Tosun (Çağrı dk. 74), Barış (Recep dk. 57), Erhan, Enes, Berat, Bekir, Hasan, Muhammed (Bilal dk. 57)
Kırklarelispor: Kazım, Davut, Nuh, Müslüm, Abdürrahim, Caner Koca, Denis, Mert (Semih dk. 79 ?), Yüksel (Emre dk. 46), İlter, Ahmethan (Hakkı dk. 55)
Gol: Berat Tosun (dk. 64) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Erhan, Bekir, Recep (Tokatspor), Nuh, Denis, Yüksel, Davut, Semih (Kırklarelispor)