Diğer
Kategoriler
26 Kasım 2017 15:32

TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sarıyer: 0

TFF 2.

TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sarıyer: 0

26 Kasım 2017 15:32

Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Tokatspor sahasında konuk ettiği Sarıyer’i 2-0 mağlup etti.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Tolga Sancak xx, Tolga Dede xx, Kerem Yükünç xx


Tokatspor: Akın xx, Hasan xx, Murat xx, Ömercan xx, Ali Kemal xx, Burak xx (Emin dk. 86 ?), Alperen xxx, Yaşar xx (Ercüment Eray dk. 77 x), Recep xxx, Mehmet xx, Batuhan xx (Emre Hasan dk. 71 x)


Sarıyer: Serdar xx, Serkan xx, Sabutay xx Alper xx (Fatih dk. 62 xx), Hüsnü xx, Fırat xx, Ali xx (Hakan dk.78 xx), Alim xx, Bertul xx (Emrah dk. 58 xx), Günay xxx, Yaser xx, Erkut xx


Goller: Alperen (dk. 57), Ercüment Eray (dk. 90) (Tokatspor)


Sarı kart: Hüsnü (Sarıyer)




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER TOKAT HABERLERİ
TOKAT HAVA DURUMU
12
°
C
  • Pazartesi
    12°C
  • Salı
    Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    13°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    12°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç