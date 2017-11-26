TFF 2. Lig: Tokatspor: 2 - Sarıyer: 0

Lig Kırmızı Grup’un 14. haftasında Tokatspor sahasında konuk ettiği Sarıyer’i 2-0 mağlup etti.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Tolga Sancak xx, Tolga Dede xx, Kerem Yükünç xx
Tokatspor: Akın xx, Hasan xx, Murat xx, Ömercan xx, Ali Kemal xx, Burak xx (Emin dk. 86 ?), Alperen xxx, Yaşar xx (Ercüment Eray dk. 77 x), Recep xxx, Mehmet xx, Batuhan xx (Emre Hasan dk. 71 x)
Sarıyer: Serdar xx, Serkan xx, Sabutay xx Alper xx (Fatih dk. 62 xx), Hüsnü xx, Fırat xx, Ali xx (Hakan dk.78 xx), Alim xx, Bertul xx (Emrah dk. 58 xx), Günay xxx, Yaser xx, Erkut xx
Goller: Alperen (dk. 57), Ercüment Eray (dk. 90) (Tokatspor)
Sarı kart: Hüsnü (Sarıyer)