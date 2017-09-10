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10 Eylül 2017 19:08

TFF 3. Lig

TFF 3.

TFF 3. Lig

10 Eylül 2017 19:08

Lig 1. Grup’ta Erbaaspor, sahasında karşılaştığı Yeni Altındağ Belediyespor’u 4-0 mağlup etti.


Stat: İlçe


Hakemler: Hamit Basık xx, Mehmet Gökhan Ceylan xx, Şeyhmus Baysal xx


Erbaaspor: Nurullah (xx), Onur (xxx), Rıdvan (xxx), Yasin (xxx) (Dk.63 Gökhan x), Berk (xxx), Serkan (xxx) (Dk.84 Sertaç ), Soner (xxx), Çetin (xxx), Tolga (xxx) (Dk.74 Eşref x), Murat ( xxx), Kudret (xxx)


Yedekler: Alptekin, Taner, Ufuk, Emirhan


Teknik Direktör: Ömer Zengin


Yeni Altındağ Belediyespor: Mustafa (x), Oktay (x), Salih (x), Ömer (x), Burhanettin (x), Utku (x) (Dk.65 Recep x), Ömer Çiçek (x), Celalettin (x), Bülent (x) (Dk.45 Cengiz x), Emrah (x), İsmail (x) (Dk.76 Fatih x)


Yedekler: Taha, Emrah, Barış, Yalçın


Teknik Direktör: Mesut Demir


Goller: Dk. 33 Serkan , Dk.77, 90+1 pen. Murat, Dk. 90+3 Kudret (Erbaaspor)


Sarı kartlar: Salih (Yeni Altındağ Belediyespor)




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