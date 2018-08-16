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16 Ağustos 2018 14:08

’Ticaretinizde Türk Lirası Kullanın’ kampanyası

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından ticarette esnafın Türk Lirası kullanmasına yönelik başlatılan kampanya doğrultusunda, işyerleri tek tek ziyaret edilerek kampanyaya destek istendi.

’Ticaretinizde Türk Lirası Kullanın’ kampanyası

16 Ağustos 2018 14:08


Tokat’ta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından başlatılan, "Ülkemizi seviyoruz. O yüzden ticaretimizde Türk Lirası kullanıyoruz!" kampanyası doğrultusunda esnaflar tek tek ziyaret edildi. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Dr. Ali Çelik ve oda yöneticilerinin katıldığı ziyaretlerde işyerlerinin camlarına düzenlenen kampanyanın logosu yapıştırıldı. Başlattıkları kampanyanın tüm yurtta uygulanabilecek güzel bir çalışma olduğuna dikkat çeken Başkan Çelik, "Ülkemize, ekonomik bir saldırı yapılmak istendi, köşeye sıkıştırmak amacıyla. Ama tabi hesaplayamadıkları bir şeyler vardı. Bu millete dışarıdan kim saldırırsa saldırsın, bu millet içeride bir ve beraber olur, tek yumruk olur. Tarihimiz boyunca da hep böyle yaptık. Ne zaman böyle dışarıdan bir saldırıya maruz kaldıysak, kenetlendik, birleştik ve ciddi atılımlar yaptık. İnşallah bu krizden de bu şekilde birleşerek, omuz omuza vererek çıkmasını bileceğiz" dedi.


Düzenlenen kampanyaya destek veren esnaf Mustafa Işıker, "Dış güçlerin yapmış olduğu bu tür davranışlar karşısında Türk halkı gereken desteği kendi içerisinde oluşturup onlarla mücadele etmesini bilmiştir. Bu olayın da sonucunun bizlere daha olumlu şekilde yansıyacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.




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