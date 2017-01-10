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10 Ocak 2017 12:52

Tipinin oluşturduğu “kar şelalesi” görenleri büyüledi

Tipinin oluşturduğu “kar şelalesi” görenleri büyüledi

10 Ocak 2017 12:52

Tokat’ın Başçiftlik ilçesi kayak merkezinde tipinin oluşturduğu "kar şelalesi" görenleri büyüledi.
Başçiftlik ilçesi Karacaören Yaylası’nda bulunan Kayak Merkezi’nin bulunduğu bölgede tipi ile birlikte dağların üzerinden karın sürüklenmesi ile oluşan kar şelalesi dikkat çekti. Kayak yapmaya gidenler kısa süreli zor anlar yaşasa da manzarayı görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Gençosman Mahallesi Muhtarı ve aynı zamanda gönüllü kayak öğretmenli yapan Nazif Karakoç, Tokat’ın incisi kayak merkezinde doğa harikası manzaranın gelenleri büyülediğini kaydetti. Kar şelalesinin eşsiz manzaralar oluşturduğu Karakoç, “Gökyüzü mas mavi ve kar yerden akıyor buraya. Böyle bir yer Türkiye’de hiçbir yerde yok. Kar sanki şelale gibi akıyor. Tokatlıları buraya bekliyoruz” dedi.
Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel ise bölgede doğa şartlarının karın, kışın çilesini insanların yıllarca çilesini çektiğini artık sefasını sürmek için ise kayak tesisi kurduklarını kaydetti. Başçiftlik Kaymakamı Mehmet Özcan da kayak merkezinin doğa harikası görüntülerinin görülmeye değer olduğunu belirterek vatandaşları bu güzelliği görmeye beklediklerini söyledi.



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