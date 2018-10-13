Tokat Barosunun yeni başkanı Melih Yardımcı oldu

2 adayın yarıştığı seçimleri kazanan isim Av. Melih Yardımcı oldu.

Tokat Barosu Tesislerinde öğlen 13.20'de başlayan seçimlerde 336 üyenin oy kullanması bekleniyordu. Mevcut Başkan Faruk Bostancı'nın yeniden aday olmadığı seçimlerde Av. Volkan Bozkurt ve Av. Melih Yardımcı'nın listeleri yarıştı. Oy kullanma işlemlerinin 17.00'da tamamlanması ile oylar ilçe seçim kurulu nezaretinde sayılmaya başlandı. 296 üyenin oy kullanmaya geldiği seçimlerde 268 geçerli oy sayıldı. Resmi olmayan sonuçlara göre Av. Melih Yardımcı 142, Av. Volkan Bozkurt ise 126 oy aldı. Bu sonuçlara göre Tokat Barosunun yeni başkanı Av. Melih Yardımcı oldu. Yardımcı, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Omuzlarımıza aldığımız yükün farkındayız. Bundan sonraki süreçte Baromuz için sözünü verdiğimiz çalışmalarımızı yerine getirme gayretinde olacağız. Yönetimimizde yer alan tüm arkadaşlarımızın adına, oy kullanmaya gelen tüm meslektaşlarıma teşekkür ediyorum. Omuzlarımıza aldığımız yükün öneminin farkındayız. Seçim geride kaldı ve çalışmalarımızı tüm üyelerimizin yararına olacak şekilde gerçekleştireceğiz. Sonuçlar, Tokat'a ve ülkemize hayırlı olsun” dedi.

Av. Melih Yardımcı'nın yönetiminde yer alan isimlerinin, Muharrem Övdür, Ayşe Saldırıcıer, Mustafa Say, Ahmet Gül, Yasin Karaca, Gül Sümeyye Ağar, Murat Özkan, Çetin çatak, Yasin Yılmaz ve Nagehan Narlıçay olduğu bilgisi verildi.