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10 Ocak 2017 13:48

Tokat Başçiftlik’te kar kalındığı 1 metreyi geçti

Tokat Başçiftlik’te kar kalındığı 1 metreyi geçti

10 Ocak 2017 13:48

Tokat’ın Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı nedeni ile kar kalınlığının 1 metreyi geçtiği kaydedildi.
Tokat’ta iki gün boyunca aralıklarla devam eden kar yağışı Niksar, Başçiftlik ve Reşadiye ilçelerinde etkisini gösterdi. Niksar’da kar yağışı sonrasında hayat adeta durma noktasına gelirken, Başçiftlik ilçesinde yoğun kar yağışı eşsiz manzaralar oluşturdu. Kar altına kalan araçları kurtarmak ise kolay olmadı. Vatandaşlar küreklerle karda kaybolan araçlarını etrafını açabilmek için yoğun çaba harcadı.
Başçiftlik Belediye Başkanı Murat Tuncel, ilçenin yüksek rakımda olması nedeni ile kar yağışından fazla etkilendiğini kaydetti. Vatandaşların mağduru olmaması için çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Başkan Tuncel, ilçe merkezinde 1 metreyi geçen karın kayak merkezinde 2 metreye yaklaştığını kaydetti.
Öte yandan kapalı olan 159 köy yolunda İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmalarına devam ettiği bildirildi.



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