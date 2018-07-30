Tokat, bedelli askerlerin sağlayacağı ekonomik katkıyı bekliyor

Ali Çelik, bedelli askerliğin yapılacağı illerden birisi olan Tokat’ın, ekonomik anlamda katkı görecek kentler arasından olmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

15 bin lira, 25 yaş ile 21 günlük süre şartı ile Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) kabul edilen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın onayına sunulan bedelli askerliğin, Burdur, Sivas, Manisa, Antalya, Amasya, Erzincan, Çanakkale, Aydın, Bilecik ve İzmir illeri ile birlikte Tokat’ta da yapılacağının duyurulması ile adı geçen illerin sağlayacağı ekonomik getiriler de konuşulmaya başlandı. Ali Çelik, bedelli askerlikten faydalananların ekonomik durumunun iyi olmasının, gittikleri şehirlere de yansıyacağını söyledi.

Başkan Çelik, "Tabi bedellinin gündeme geldiği günden itibaren, konuyla ilgili yakın çalışma yapan milletvekillerimiz Yusuf Beyazıt, Özlem Zengin ve Mustafa Arslan’a teşekkür ediyorum. Gerçekten baya emek verdiler. Bedelli askerliğin şehir ekonomisine ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Öncelikle bir kaç bin insan Tokat’a gelecek ve Tokat’ı tanıma imkanı bulacak. Tabi bedelliden faydalananlar daha çok ekonomik durumu iyi olan, daha çok üniversite mezunu, her anlamda kültürel açıdan da iyi olan insanlar ki geçmişte Tokat’ta bedelli askerlik yapıp hali hazırda bürokrasi de, ticarette özellikle siyasette çok üst görevlere gelmiş bir sürü insan var. Tabi bunlar hem şehrin tanıtımı açısından son derece önemli turizm açısından hem de geldikleri zaman ekonomileri de iyi olduğu için ekonomik anlamda çok ciddi katkılar sağlıyorlar. Ben şehre özellikle şu dönemde ekonomik anlamda ciddi bir katkı sağlayacağını düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Kendisinin de 1993 yılında bedelli askerlik yaptığını söyleyen Başkan Çelik, bedelli askerliğin adaylara gittikleri şehirleri tanımaları için büyük bir fırsat olduğunu söyleyerek, Tokat’a gelecek adaylara tavsiyelerde bulunarak şunları söyledi.

"Anadolu’nun hakikaten gerçekten çok güzel bir şehri. Ben İstanbul’da yaptım. İstanbul’u en iyi tanıma şansını askerlikte bulduk. Yani başka bir işimiz olmadığı için, sadece askerlik yaptığımız için. Tabi bir başka amaçla geldiğiniz zaman bu kadar çok zamanınız olmuyor o ili tanımak için. Tokat’ı yaylalarıyla, mağarasıyla, tarihi eserleriyle çok iyi tanıma fırsatına sahip olacaklar. Bunu değerlendirsinler istiyorum. Bu arada benim oğlum da bedelli askerlikten faydalanacak, oda personelimiz de faydalanacak. Bil hayli faydalanacak insan var. O açıdan çok önemli" diye konuştu.

Ücretsiz izni fırsat olarak görüyorlar

Özel sektörde sözleşmeli olarak çalıştığını söyleyen Mustafa Erdi Atılgan ise "Ben de bedelli askerlikten faydalanacağım. Başvuru süreçlerinin başlamasını bekliyorum bir çok arkadaşım gibi. Sözleşmeli çalışan birisi olan özel sektörde, bu kanun teklifi ile beraber bu şekilde benim gibi çalışan arkadaşlarımın ücretsiz izinli sayılacağı şartının da koyulması devlet tarafından, bizim için çok iyi oldu. O yüzden bu fırsatı değerlendirip, ilk fırsatta bu yükümlüğümü yerine getireceğim" şeklinde konuştu.