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02 Aralık 2017 18:09

Tokat Belediye Plevnespor nağmalup unvanını korudu

Türkiye Erkekler 1.

Tokat Belediye Plevnespor nağmalup unvanını korudu

02 Aralık 2017 18:09

Lig Voleybol müsabakasında Tokat Belediye Plevne Spor, sahasında konuk ettiği Arhavi Belediye Spor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.


Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonunda Lig Voleybol Liginin namağlup iki takımı Belediye Plevne Spor ile Arhavi Belediye Spor karşılaştı. Oldukça çekişmeli geçen maçta Tokat Belediye Plevnespor 25-18, 25-19 ve 25-20 setlerle Arhavi Belediye Spor’u 3-0 yenerek namağlup unvanını korudu. Maçtan sonra kısa bir açıklama yapan Tokat Belediye Başkanı ve Belediye Plevne Spor Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat’ın voleybolun kalbi olan şehirlerden birisi olduğunu ifade ederek, “Voleybol sevgisi aynı zamanda sahamızdaki destek tüm takımlara karşı bizi her zaman 1-0 önde başlatıyor. Plevne Spor’un yeri voleybol süper ligdir. Bu idealimize doğru namağlup yolumuza devam ediyoruz. Görüyoruz ki salonda; bayanı, erkeği, çocuğu güzel bir birliktelik var. Taraftarlarımıza bugün güzel bir maç seyretme imkânı sunan Plevne Spor ve misafir takımımız Arhavi Belediye Sporu tebrik eder, Efeler Ligi yolunda Plevne Sporumuza başarılar dilerim” dedi.




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