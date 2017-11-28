Tokat Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında düzenlenen “Etkili İletişim ve İnsan İlişkileri” eğitim seminerine Prof. Dr. Ertuğrul Yaman konuşmacı olarak katıldı. İki oturum halinde gerçekleşen ve tüm memur, işçi ve taşeron personelin katıldığı seminerde kamusal ve sosyal hayatta etkili iletişimin kuralları anlatıldı. Yaman, seminerde “İletişim nedir, neden önemlidir, algılarımız, iletişimi etkileyen olumsuz durumlar, dinleme, iletişimde kişilik tipleri ve beden dili” gibi konuları ele aldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, “ Hepimiz belediyede farklı görevlerde çalışıyoruz. Bu işleyişte görevimizi hakkıyla, layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda çocuklarımıza iyi bir anne- baba olmaya ve anne babalarımıza iyi bir evlat olmaya çalışıyoruz. Hepimizin birçok görevi, birçok mükellefiyetleri var. Anne olmak, baba olmak, memur olmak, işçi olmak gibi. Peygamber Efendimizin, ‘İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olandır’ sözünden yola çıktığımızda hangi işi yaparsak yapalım hedefimiz insanlara faydalı olmaktır. İki günü eşit olan ziyandadır. Bugün dünden daha iyi olmalı ki yaptığımız işin faydasını yaşayalım. İşte bu noktada biz de belediyede bunu aksettirmeye çalıştık. Herkesin belediyeden hizmet anlamında beklentileri var. İnsanlar bizlerden hizmet alırken bizleri ziyaret ediyor. Taleplerini dinliyor, yapılıp yapılamayacağına dair bilgilendirmemizi güzel bir şekilde ifade ediyoruz. İnsanların yanımızdan memnun ayrılmalarını sağlıyoruz. Derdimiz şehrimiz insanlarının daha mutlu, daha huzurlu yaşayabilmelerini sağlamak. Hep birlikte en iyiyi en güzeli yapmanın gayreti içerisinde olalım. Hepinize teşekkür ediyorum.” dedi.

Konuşma sonrasında Başkan Eroğlu, konuşmacı Prof. Ertuğrul Yaman ve Tokat Belediyesinde ayın personeli seçilenlere hediyelerini takdim etti.