Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu sezonun son oyununu sahneleyecek

Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu kurulduğu ilk günden itibaren şehre sanat adına kazanımlar sağlamaya devam ediyor. 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayında Hans Christian Andersen’in dünyaca ünlü romanı Kral Çplak romanından esinlenerek hazırlanan tiyatro gösterisini sergileyen Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu, izleyiciden tam not aldı. Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni ve Kral Çıplak oyunu yönetmeni Ferhat Pekyiğit, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’na kendilerine bu imkanı sağladığı için teşekkür ederek, “Yaklaşık 1,5 yıldır çalışmalarımız devam ediyordu. 70’in üzerinde oyuncu sayımız mevcut. Bunlardan 60 arkadaşımızın eğitimleri devam ediyor. Tüm tiyatrocu arkadaşlara emekleri için teşekkür ediyorum. Önümüzdeki sanat sezonunda yine kaliteli oyunlarla seyircimizin karşısına çıkacağız. 13 Mayıs Pazar Günü Saat:19.00’da Atatürk Kültür Merkezinde “Gece Boyunca” adlı tiyatro gösterimize tüm halkımızı davet ediyorum.” dedi.

Tokat Belediyesi Şehir Tiyatrosu 2017/2018 sanat sezonunun son oyununu 13 Mayıs Pazar Günü sergileyecek.