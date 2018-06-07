Tokat Belediyesi’nden işçilere bayram müjdesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun makamında düzenlenen imza törenine Yerel-Sen Genel Sekreteri Yahya Bilgin,Yerel-Sen Uzmanı İbrahim Halil Çelik, Hizmet İş Şube Başkanı Resul Demir ve sendika yönetimi katıldı. Başkan Eroğlu, sözleşmenin belediyede kadrolu işçi olarak çalışan 129 personeli ilgilendirdiğini ifade ederek,"Her zaman işçi kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ettik. Her doğrultuda alan değil, veren taraf olmaya çalıştık. İşçilerimizin emeklerinin karşılığını en iyi şekilde almaları için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Tokat Belediyesi olarak güzel bir şekilde işverenle işçi her birlikte güzel işler başarıyoruz. Toplu sözleşmemizi artık imza aşamasına getirdik. 55 Günlük sürede protokolümüzü tamamlayarak son aşamaya getirdik. Bu yıl için ücret zammımızı yüzde 5+5 ve sosyal haklarımızda da ortalama yüzde 10 civarında bir artış oldu. Önümüzdeki yıl için enflasyon farkını da ortaya koyduk. Günün sonunda işçi kardeşlerimizin gelirlerini ücretlerini iyi bir hale getirmenin gayreti içerisinde olduk. Tüm personellerimize sağlık, sıhhat afiyet diliyorum. İşçi kardeşlerimizin ücretlerini daha iyi bir hale getirmenin gayreti içerisindeyiz. Allah güle güle harcamayı nasip etsin" dedi.

Hak-İş İl Temsilcisi Hizmet İş Tokat Şube Başkanı Resul Demir ise Başkan Eroğlu’na teşekkür ederek,"Yeni kadro alan arkadaşlarımızın sendikalı olması noktasında bir ilki gerçekleştirerek önünü açtınız. Birçok belediye çalışanlarının maaşını, ikramiyesini ödeyemezken hamdolsun Tokat Belediyesi’nin çalışanlarına borcu yoktur. Bunun için Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum" diye konuştu.