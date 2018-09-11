Tokat Belediyesi'nden öğrencilere karşılama

Tokat Belediye Başkanlığı tarafından, Gaziosmanpaşa Üniversitesi'ni kazanan ve şehre kayıt yaptırmaya gelen öğrenciler, şehirler arası otobüs terminalinde karşılanıyor. Tokat'ın tanıtımına yönelik olarak yapılan uygulamayla, kente ilk kez gelen öğrencilere broşür, kent haritası gibi materyallerle ön bilgilendirme yapılıyor.

Kurulan stantları incelemek için terminale giden Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, belediyenin yanı sıra AK Parti Gençlik Kolları tarafından aynı bölgede "Kampüse Hoşgeldiniz" programının da düzenlendiğini söyledi. Başkan Eroğlu, "Tokat'ımızı hem tanıtmak hem de Tokat'ımıza gelen öğrencilerimizi karşılamak için buradayız. Geçen haftaya kadar öğrencilerimiz nereye yerleştikleri konusunda heyecanla bekliyorlardı ve ÖSYM'nin sonuçları açıklamasıyla bu heyecanları nihayete erdi. Biz de Gaziosmanpaşa Üniversitemizi kazanan ve kayıt yaptıracak olan tüm Türkiye'den gelecek olan evlatlarımızı karşılamak onlara hem hoş geldin demek hem Tokat'ı tanıtmak hem bir takım materyalleri onlara vererek şehre ilk adım attıkları andan itibaren onları şefkatle kucaklamak için böyle bir program hazırladık. Arkadaşlarımız Türkiye'nin birçok yerinden gelen kardeşlerimizi karşılıyor, onlara yardımcı oluyor yapılması gereken herhangi bir şey olduğunda yapıyorlar. Gerektiğinde araç imkanı da sağlıyoruz. Güzel imkanları onlara sunarak hem Tokat'ı hem Tokat'ımın misafirperverliğini hem de sıcaklığını öğrencilerimize aksettirmeye çalışıyoruz. Hemen yanımızda Gençlik Kollarımızın Kampüse Hoş geldiniz programı var. Onlar da aynı bizim gibi gelen Üniversite öğrencilerimize şefkat elini uzatmış oluyorlar. Bütün amacımız şehrimizi daha iyi tanıtmak, şehrimize gelen insanları daha iyi ağırlamak, sorunları olduğunda yanlarında olduğumuzu onlara belirtmek için bu güzel çalışmayı yapıyoruz. Yaklaşık 10 gün daha standımız burada kalacak. Gelecek öğrencilerimize her anlamda destek olmaya devam edeceğiz. Tokat'ımızı tercih eden ve kazanan değerli kardeşlerimize bir kez daha hoş geldiniz diyorum. Sağlıkla sıhhatle bir eğitim hayatı geçirmelerini temenni ediyorum. Allah nice nice başarılar versin" şeklinde konuştu.