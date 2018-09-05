Tokat Belediyesi’nin acı günü

Tokat Belediye Meclis Üyesi evli ve 4 çocuk babası Bedrettin Kılıçlar, geçirdiği bir hastalık nedeni ile tedavi gördüğü Ankara Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti. Kılıçlar’ın cenazesi Artova ilçesine bağlı Taşpınar löyünde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenazeye Tokat Valisi Ömer Toraman, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Eğitim-Bir-Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ilçe belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu başkanları, siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, sosyal medya hesabında başsağlığı dileğinde bulunarak,"Belediye meclis üyemiz, siyasette yol arkadaşımız, dava ve millet adamı Bedrettin Kılıçlar hocamızı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başımız sağ olsun"