Tokat çevre yoluna alternatif kavşak yapılacak

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Osman Altunordu ve birim müdürleri ile birlikte belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Eroğlu, 16 noktada belediyenin çalışma yapmakta olduğunu ifade ederek “Bunlardan 4 noktasında asfaltlama çalışması yapılıyor. Mahmutpaşa Mahallesindeki sokak ve caddelerde asfaltlama çalışması yapılıyor. Önce alt yapıyı değiştirdik ardından kaldırımları yeniledik şimdi de üst yapısında ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor. Birkaç gün içinde asfalt çalışmasını tamamlayacağız. Hemşehrilerimizi bayrama tertemiz asfaltla kavuşturmuş olacağız. Mahmutpaşa Mahallesine 300 metrekare alanda mahalle konağı yapıyoruz. İhalesi yapıldı 3 katlı mahalle konağımız 6 ay gibi kısa bir sürede yapılacak” dedi.

Çevre yoluna yeni bir bağlantı kavşağı

Başkan Eroğlu, yol genişletme çalışmaları ile ilgili de açıklamalarda bulunarak, “Kemer Köprü kavşağından başlayıp Çay Mahallesine kadar devam eden bir hattımız var. Topçubağı ve Parekende Mahallesi arasında kalan bölümde yollar çok daralmıştı. Neredeyse tek araç dahi geçemeyecek durumda idi. Ekiplerimiz burada yol genişletme çalışmalarına başladı. Yaklaşık 7-8 metrelik kot farkı olan yerde ta duvar örmeye başladı. Taş duvar örme işlemlerinin ardından dolgusunu yaparak yolumuzu 12 metreye kadar genişletiyoruz. Yani mevcut yolu iki katına kadar daha yeni bir yol katmak suretiyle geniş ve önemli bir yol haline getiriyoruz. Artık Kemer Mahallesinde Çay Mahallesine kadar olan yol hemşehrilerimizin hizmetine açılacak. Daha sonraki süreçte Kemer Mahallesinde çevre yoluna bağlantı sağlayacak olan kavşak çalışması yapacağız. İmara işlendi çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu. Çat Beldesi gurup yolunda yapılan yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyen Başkan Eroğlu, şehre hakim bir konumda olan yolda Tokat manzarasını izledi.