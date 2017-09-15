Ömer Toraman ise hedeflerinin olabildiğince Tokat’tan dışarıya hasta sevkinin azaltılması olduğunu belirterek, “ Bunun için de eksik olan bir şey varsa gidermek için yetkililer çaba sarf ediyorlar” dedi.

Tokat Devlet Hastanesi Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi törenle hizmete açıldı. Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Erşan, açılış öncesinde yapmış olduğu konuşmasında ünitenin önemine dikkat çekerek, “Sağlık hizmetlerinin planlanmasında nüfus parametreleri önemli bir yer tutuyor. Tokat da 65 yaş üstü nüfusuyla Türkiye ortalamasının üzerinde. Türkiye ortalaması 8.2 iken bu oran Tokat’ta yüzde 12.5’larda. Bu şu demek; nüfusa dayalı hizmetleri önceleyerek plan yapmalıyız. Bu manada hem kronik hem kardiyolojik hastalıklar ilimizde ciddi bir yer tutmakta. Biz de bu bahsedilen hastalık popülasyonunun yaşam kalitesinin arttırılması, kalp, damar ve akciğer hastalıkları olan kişilerin mümkün olan en yüksek düzeyde fiziksel psikolojik ve fonksiyonel kapasiteye ulaştırılması, sosyal hayata daha hızlı adapte olmaları hastanede yatış gün sürelerini azaltmak maksadıyla Tokat Devlet Hastanesi bünyesinde Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Ünitesi oluşturmaya karar verdik” dedi.

Ömer Toraman ise hedeflerinin olabildiğince Tokat’tan dışarıya hasta sevkinin azaltılması olduğunu belirterek, “Bunun için de eksik olan bir şey varsa gidermek için yetkililer çaba sarf ediyorlar. Açılan yeni ünite fizik tedavi ağırlıklı. Ve Türkiye’de sağlık alanında gelişen bir alan. Uzun vadeli ama başarılı sonuçlar elde edilen bir alan. Sağlık alanı deyince ilaç akla geliyor ama fizik tedaviyle ilaçsız da belli konularda iyileştirme sağlanabiliyor. Özellikle kalp-damar ve göğüs hastalığı olan vatandaşlarımız hem tedavi sırası ve sonrasında hayat kalitelerinin daha yükseltilmesi için bir imkana kavuştu. Bu ünitenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Açılışa Ömer Toraman, Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Dr. Mehmet Erşan, İl Sağlık Müdürü Yunus Topal, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Cihat Zülfüoğulları ve hastane yetkilileri katıldı.

Ünitede; Kardiyak Rehabilitasyon ile; Aterosklerotik kalp hastalığı (Damar Sertliği), Göğüs ağrısı şikayeti olan, kalp krizi geçirmiş veya bypass ameliyatı olmuş hastalar, Anjiyo sonrası damar içine stent yerleştirilmiş hastalar, Kalp kapak hastalığı olanlar, Kalp yetmezliği olan hastalar, Hipertansiyon tanısı almış hastalar, Pulmoner Rehabilitasyon ile; Astım, KOAH , Amfizem gibi solunum sıkıntısı olan hastaların tedavi programına alınacağı bildirildi.