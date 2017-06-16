Tokat Defterdarlığı tarafından, ’7020 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ ile ilgili meslek örgütleri ziyaret ederek bilgilendirmeler yapılmaya devam ediliyor. Tokat Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden İl Defterdarı Musa Avcu, son başvuru tarihi 30 Haziran olan yapılandırmadan borcu kesinleşmiş tüm vatandaşların yararlanabileceklerini belirterek,"Vergi dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların gecikme zamları, faizleri Yİ-ÜFE oranında, yani üçte iki oranında azaltılıyor. Vergi aslına bağlı cezalar da tamamen siliniyor. Kanundan yararlanan vatandaşlarımız yıllık yüzde 16.80 oranında gecikme zammı ödemek yerine yıllık yüzde 3-4 gibi düşük oranda bir tutar ödeyecek. Usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarında da indirim yapılıyor. Yarısını tahsil ediyor, yarısından vazgeçiyoruz. Borcun peşin ödenmesi halinde ayrıca indirim yapılıyor ve Yİ-ÜFE oranında hesaplanan tutarın yarısından vazgeçiliyor. Borçların 36 aya varan sürelerde ödenmesi mümkün. Taksitlere, bugün için uygulanan faizin çok altında bir oranda katsayı uyguluyor" dedi.

Avcu, 7020 sayılı kanun kapsamında ödeme yapmaya başlayan vatandaşların ticari faaliyetlerini devam ettirirlerken ihtiyaçları olan borcu yoktur kağıdını da yapılandırmaları devam ettiği sürece diledikleri zaman alabilecekleri de söyledi.

Trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler gibi daha bir çok konuda 7020 Sayılı Kanun’un vatandaşlar için büyük kolaylık getireceğini ifade eden Avcu,"Yeni Yapılandırma Kanunu olan 7020 sayılı Kanun hükümlerinden yararlanmak isteyen borçluların, 30 Haziran 2017 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvurmaları şart. Bu sürenin uzatılmasına ilişkin Kanunda yetki bulunmadığından, sürenin uzaması söz konusu değil. Başvurular, bizzat bağlı olunan vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla ya da Gelir İdaresi Başkanlığının internet adresi üzerinden internet aracılığı ile yapılabilecek. Başvuru sırasında peşin veya taksit seçeneklerinden biri tercih edilecek. Yapılandırılan tutarlar 6, 9, 12, 18 taksit seçenekleri ile ödenebilecek. Taksitler 2 ayda bir ödemeli olacak. Peşin veya ilk taksit ödemelerinin 31 Temmuz 2017 Pazartesi günü bitimine kadar yapılması gerekiyor. Bu sürenin uzaması da söz konusu değil" diye konuştu.

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Erol Can ise bu kanun kapsamında peşin ödemelerin teşvik edildiğine dikkat çekerek, borçların çok daha avantajlı bir hale geldiği peşin ödeme seçeneğinin mükellefler tarafından değerlendirilebileceğini kaydetti.

İl Defterdarı Musa Avcu tarafından Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’na yapılandırma duyurularına sağladığı katkılardan dolayı teşekkür belgesi verildi.