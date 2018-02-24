Tokat Jandarma Komutanlığından ‘Duman Uygulaması’

Edinilen bilgiye göre bugün Türkiye Genelinde eş zamanlı olarak başlatılan ‘Duman Uygulaması’ kapsamında önceden belirlenmiş yerlerle birlikte Jandarma’nın sorumluluk sahasındaki bir çok noktada kontroller gerçekleştirildi. Kontroller esnasında 94 paket kaçak sigara, bin 539 adet içi tütn ile doldurulmuş nakron, 2 buçuk litre kaçak içki, 122 paket bandrollü sigara ele geçirildiği öğrenilirken toplamda uygulanan para cezası miktarının 22 bin 343 lira olduğu bilgisi paylaşıldı. Ayrıca kontroller kapsamında 3 şahsa adli işlem, 1 şahsa idari işlem uygulanırken, cezai işlem uygulanan iş yeri sayısının da 4 olduğu bildirildi.