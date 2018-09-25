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Tokat medyasının acı günü

Tokat’ta yerel televizyonculuğun öncü isimlerinden olan Safa Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kayaalp, son yolculuğuna uğurlandı.

Tokat'ta yerel televizyonculuğun öncü isimlerinden olan Safa Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kayaalp, son yolculuğuna uğurlandı.


Tokat'ta yerel televizyonculuğun öncü isimlerinden birisi olan Safa Radyo Televizyonu Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Kayaalp (62) dün geçirdiği rahatsızlık sonrasında kaldırıldığı Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Kayaalp'in cenazesi ikindi namazına müteakiben Takyeciler Camii'nde düzenlenen törenin ardından Erenler Mezarlığı'nda toprağa verildi.


2 çocuk babası Kayaalp için düzenlenen törene; il protokolü, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum örgütü liderleri, medya cemiyet ve dernek temsilcileri, gazete ve televizyon sahipleri, gazeteci, kameraman, muhabirler ile yakınları ve sevenleri katıldı.

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