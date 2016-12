Tokat OSB’de hedef 5 bin istihdam

Tokat Valisi Cevdet Can, Organize Sanayi Bölgesi’nde (OSB) şu anda 3 bin 700 kişinin çalıştığını, amaçlarının bunu 5 bine yükseltmek olduğunu söyledi.

Vali Cevdet Can, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Arat, Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Oğuz Keleş, Bilim, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel beraberinde tekstil firmalarını ziyaret etti. Tekstil çalışanları ile bir süre sohbet eden Vali Can, amaçlarının şu anda 3 bin 700 çalışanı olan OSB’de çalışan sayısını 5 bine yükseltmek olduğunu ifade ederek, “2 yıl öncesine göre OSB’deki istihdam sayısının yüzde 20 arttı. Bu iyi bir gelişme. O yüzden 5 bini yakalamak bizim için çok kolay. Kalıcı müteşebbislerin sayısı arttıkça buradaki istihdam sayısının da artacağını düşünüyoruz. Önümüzdeki bir yıl içerisinde 5 bini çok rahat bir şekilde geçeriz” diye konuştu. Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise firma sahiplerine işlerinin bereketli ve hayırlı olmasını temenni etti.

Vali Can, ayrıca tekstil firması sahipleri Muhammet Genç ile Halil Yıldız’a Tokat’ın istihdamına sağladıkları katkı nedeniyle teşekkür belgesi takdim etti.