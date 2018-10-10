Tokat polisinden Kızılay'a anlamlı bağış

Tokat İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Türk Kızılay'ının çağrısı üzerine il emniyet binası içerisinde günübirlik kurulan kan toplama merkezine gelerek toplu kan bağışında bulundu. İki gün sürecek olan kan toplama kampanyasına 300 ile 400 arasında görevli polisin katkı sağlaması hedefleniyor.

İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, kan ihtiyaçlarında ilk olarak polislerin akla geldiğine dikkat çekerek, kan bağışının çok önemli bir konu olduğunu dile getirdi. Topaloğlu,"Biz polis olarak 24 saat dışarıdayız. Genellikle de kan lazım olduğu zaman ilk bize geliniyor vatandaşlarımız tarafından. Gecenin 1'inde, 3'ünde, 5'inde sabah karşı vatandaşlarımız arıyor veya hastaneden doktorlarımız arıyor. O saatte kimse yok. Kimden bulacaklar? Veya bir trafik kazası oluyor, trafik kazasına müdahale eden trafik polisi görevlilerimiz yaralıları hastaneye kaldırdıktan sonra hemen acil ameliyata alınıyor. Kan vermek gerekiyor, hemen orada soyunup tekrar yardımcı olmak için kan dahi verebiliyor. Bu bir insanlık görevidir. Her insanın olması gereken yapması gereken yardım şeklidir bu. Bunlarla meslek hayatımız boyunca çok karşılaştığımız için, kan vermenin önemini birebir icraatlarda, fiiliyatlarda görebildiğimiz için çok önemli bir konu olduğunu arkadaşlarımızla da zaten paylaşmıştık. Kızılay Kan Merkezimizin böyle bir talebini de severek, isteyerek, canı gönülden kabul ettik" şeklinde konuştu.

Kampanyaya destek vererek kan bağışı yapan polisler, kan bağışı vermenin vatandaşlık görevi olduğunu söyledi.