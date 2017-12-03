Tokat protokolü empati parkurunda engelli oldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından birliktelik yemeği düzenlendi. Birliktelik yemeği öncesinde kurulan empati parkuruna katılan protokol üyeleri tekerlekli sandalye ile yürüme engelli, baston parkurunda görme engelli ve empati odasında da şizofren hastası vatandaşların yaşadıklarını tecrübe etti.

Empati parkuruna ilk olarak katılım gösteren protokol üyesi Tokat Valisi Ömer Toraman oldu. Bir kaç engeli içine alan 10 metrelik parkuru korumalarından aldığı destekle tamamlayabilen Vali Toraman, edindiği tecrübe sonrasında yaptığı açıklamada her ne kadar empati yapmaya çalışılsa da bire bir olarak engelli vatandaşların hissettiklerini yaşamanın çok zor olduğunu söyledi. Vali Toraman, "Birebir onların hislerini yaşamak zor. Ancak neler hissettiklerine, ne tür zorluklar karşılaştıklarına biraz yaklaşmaya çalıştık sanki. Birebir onlar gibi hissetmemiz zor ama bir fikir verdi. Şunu hep söylüyoruz; bu hayatı müştereken paylaşmamız gerekiyor, müştereken yaşıyoruz. Engelli olsun engelsiz olsun bütün arkadaşlar ortak bir hayat paylaşıyoruz, mekanlarımız ortak. Dolayısıyla bunları tasarlarken de, bunları inşa ederken de kullanırken de bunu gözeterek hareket etmemiz lazım. Bunu anlıyoruz" dedi.

Parkurun bir başka bölümü ise görme engelli vatandaşların yaşadıkları zorluklara dikkat çekmek için kurulan baston parkuru oldu. Bu parkur için gönüllü olan Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, gözleri bağlı bir şekilde elindeki bastonu kullanarak toplamda 8 basamaklı merdivenlerden çıkıp inmeyi başardı. Rektör Şahin, 1 günlüğüne de olsa edinilen bu tecrübenin yılın sonraki günlerinde engelli vatandaşların yaşamlarında çektikleri zorlukların anlanması için önemli olduğunu söyledi.

Programa katılan CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz da burada edinilen tecrübenin ve farkındalığın yaşamın her alanına monte edilmesi gerektiği ve onların yaşamlarını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalar yapılmasının önemine değindi.

Empati parkurunda en çok dikkat çeken nokta ise şizofren hastası vatandaşların yaşadıklarının tecrübe edildiği empati odası oldu. Protokol üyelerinin de test ettiği karanlık odada, şizofren hastası bireylerin gördükleri ve duydukları ziyaretçilere aktarılmaya çalışıldı. Gökhan Yüzbaşıoğlu isimli bir vatandaş odada sadece 10 saniye durmaya dayanabildiğini, bu durumu sürekli olarak yaşayan şizofren hastalarının duyduklarını ve gördüklerini kısa süreli de olsa hissedebildiğini söyledi.