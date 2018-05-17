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17 Mayıs 2018 10:11

Tokat-Sivas karayolu üzerine şehitler anıtı

Kanal Tokat Peyzaj çalışmaları kapsamında Sivas girişine taşınan Şehitler Anıtı’nın yeni peyzaj alanında 16 Türk devletinin bayrakları dalgalanacak.

Tokat-Sivas karayolu üzerine şehitler anıtı

17 Mayıs 2018 10:11


Tokat Belediyesi tarafından yapılan Kanal Tokat projesi kapsamında Yeşilırmak kenarındaki şehitlik anıtı yerine ay-yıldızlı yeni bir şehitlik anıtı yapıldı. Yaklaşık 10 metre yükseliğinde ’Şehitler Ölmez’ yazılı şehitler anıtı ise şehrin Sivas girişine taşındı. Çalışmaları yerinde inceleyen Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Sivas-Tokat karayolu üzeri Katmer Kaya yakınlarındaki bir alanda şehitlik anıtı için peyzaj çalışması başlattıklarını ifade ederek,"Belediye Başkanımız Nizamettin Aydın tarafından Yeşilırmak kenarında yapılan bir şehitliğimiz vardı. Kanal Tokat peyzaj çalışması çerçevesinde Yeşilırmak yanına yeni bir şehitlik anıtı yapmaktaydık. Oradaki şehitlik anıtını şehrimizin girişine taşıyarak başka bir şehitlik anıtı oluşturmak istedik. Tokat girişine yakın bir noktada bu şehitlik anıtını yapmaktayız. Montesi yapıldı, boyası yapılıyor. Şehitlik anıtı şehrin girişinde parlayan yıldız gibi gözükecek. Şehitliğin yanında 16 tane Türk devletlerine ait bayrakları koyacağız. Burada ayrıca oturma alanı oluşturacağız. Işıklandırma ve peyzajı ile insanların geldiği, geçerken ziyaret ettiği bir mekan haline getireceğiz" dedi.


Başkan Eroğlu, bu vatan için canlarını feda eden Şühedayı yad etmek için Yeşilırmak kenarındaki Şehitler Anıtı’nın ay ve yıldızla yenilendiğini kaydetti.




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