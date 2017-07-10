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10 Temmuz 2017 12:33

Tokat Sporcu Eğitim Merkezinden büyük başarı

Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan ‘Spor Lisesi’ne Hazırlık Kursları’na katılan 13 öğrencinin tamamı sınavları başarıyla geçerek ilk 20 öğrenci arasında yer aldı.

Tokat Sporcu Eğitim Merkezinden büyük başarı

10 Temmuz 2017 12:33


2017-2018 Eğitim Öğretim yılında Tokat Spor Lisesinde öğrenim görecek öğrencileri seçmek için düzenlenen yetenek sınavları öncesinde Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlık kursu açılmıştı. 7 Temmuz’da Gaziosmanpaşa Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Spor Salonunda tamamlanan sınavların sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından açılan kurslara katılan 13 öğrencinin tamamı Tokat Spor Lisesinde okuma hakkını kazandı.


Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar elde edilen başarının yüzde 100 oranına bir başarı olduğuna dikkat çekerek, Tokat Spor Lisesinde okuma hakkını elde eden öğrencileri ve sınav öncesinde bu öğrencilere eğitmenlik yapan antrenör, eğitimci ve kurum personelini tebrik ettiğini söyledi. Çağlar: “5 gün süren ve toplam 195 öğrencinin başvuru yaptığı Tokat Spor Lisesi Yetenek Sınavlarına başvuru yapan Tokat Sporcu Eğitim Merkezimizde eğitim alan 13 öğrencimiz göstermiş oldukları üstün başarı ile, sınav sonunda ilk yirmi derece arasında tamamlayarak 2017-2018 Eğitim yılında öğrenimlerine Tokat Spor Lisesinde devam etmeye hak kazanmışlardır” dedi.




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