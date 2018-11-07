Tokat TSO'dan 917 öğrenciye bot yardımı

Tokat Ticaret ve Sanayi Odası, Tokat Merkez ilçe ile birlikte Almus ve Reşadiye'de bulunan ilköğretim okullarıyla irtibata geçerek ihtiyaç sahibi öğrencilere bot yardımı yaptı. Toplamda 30 okul ile irtibata geçen Tokat TSO, 971 çift bot ihtiyacının tespit edilmesiyle birlikte geçtiğimiz ay harekete geçti. TSO binasında yapılan ihale sonrasında temin edilen botlar, kısa bir süre önce Tokat İl Milli Eğitim Müdürü olarak görevine başlayan Murat Küçükali'nin makamında düzenlenen temsili tören ile teslim edildi. Kız ve Erkek olmak üzere farklı dikim ve modellerdeki 917 çift bot, ihtiyaç sahibi öğrencilerin bedenlerine göre özel olarak temin edildi.

Tokat TSO Meclis Başkanı Dursun Sansar, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Selahattin Giden, Yönetim Kurulu Üyesi Tuğran Arı ve Genel Sekreter Sinan Ardil ile birlikte törene katılan Oda Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik yaptığı değerlendirmede; "Bu yardımları her yıl düzenli olarak yapıyoruz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği önderliğinde tüm yurt genelinde Oda ve Borsalarımız hizmet sundukları bölgelerdeki ihtiyaç sahibi çocuklara giyim yardımı yapıyor. Geçen sene kaban yardımı yaptığımızdan bu yıl bot dağıtımı yapmaya karar verdik. Oluşturduğumuz bütçe üzerinden ihale açtık ve 917 adet ihtiyaç sahibi öğrencimiz için bot temini yaptık. Önümüzdeki yıllarda da bu faaliyetleri yapmaya devam edeceğiz. Başta TOBB Başkanımız M. Rifat Hisarcıklıoğlu olmak üzere, bu yardımların ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ulaştırılmasında emek harcayan tüm yönetici arkadaşlarıma ve personelimize teşekkür ediyorum" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali, Oda yöneticilerine kış gelmeden önce yapılan anlamlı çalışmadan dolayı teşekkür etti.