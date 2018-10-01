Tokat, üç komşu ilden daha ucuza su içiyor

Eyüp Eroğlu, Tokat halkının en temiz ve kaliteli suyu bölgesinde en ucuza içtiğini söyledi.

Tokat'ın altyapı gibi büyük ve zor işlerinin yüzde 90'nının tamamlandığını söyleyen Eyüp Eroğlu, altyapısıyla birlikte şehrin modern bir şekle geldiğini belirtti. Tokat'ta yeni imar alanlarının ve konut sayısının her geçen gün arttığını hatırlatan Başkan Eroğlu; “Önce altyapı sonra üstyapı düsturundan hareket ediyoruz. Yeni yerleşim alanlarında konut yapımına başlanılmadan altyapıyla ilgili tüm çalışmaları bitiriyoruz. Tokat'ımız kısa zamanda büyük hizmetler kazandı. Tokat'ın daha yaşanabilir bir şehir olması için gece-gündüz ekiplerimizle birlikte çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

“Önceliğimiz temiz gıda, temiz hava, temiz su”

Tokat'ın havasının da en temiz illerden olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Temiz gıda, temiz hava, temiz su birinci önceliğimiz oldu. Suyumuz temiz ve berrak çekinmeden içebilirsiniz. Günde 2 defa su analizi yapan bir belediyeyiz. Tokat en temiz ve kaliteli suyu bölgede en ucuza içiyor. Biz kazanmasını, halkımıza uygun rakamlarla sunmasını bilen bir belediyeyiz. Yaptığımız yeni içme suyu depoları ile suların zayi olmaması, her yere eşit ulaşımı için sistemimizi kurduk. Bugün Tokat, çevre iller arasında en ucuz içme suyunu kullanıyor” diye konuştu.

“Bölgedeki en ucuz ve temiz suyu tokat kullanıyor”

Başkan Eroğlu, Tokat halkının en temiz ve kaliteli suyu bölgesinde en ucuza içtiğini belirterek, “Tokat'ta normal mesken (2 aylık) mekanik sistemde 2,62 TL iken ön ödemeli sistem dediğimiz kartlı sistem kullananlar ise 2,25TL'den içiyor. Çevre illerimizden örnek verecek olursak; Amasya'da 3,93TL, Çorum'da 3,75TL, Sivas'ta mekanik sistemde 2,59Tl, kartlı sistemde ise 2,40TL olarak uygulanmaktadır. Bölgedeki en ucuz ve temiz suyu Tokat kullanıyor” ifadelerini kullandı.