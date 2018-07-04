Tokat’a 20 milyon dolarlık Suudi yatırımı

Suudi Arabistan’da başta enerji sektörü olmak üzere bir çok dalda yatırımları olan Solaris Advanced Energy - Enerji Yatırımları Ltd Şti.’ne tahsisi yapılan Tokat Organize Sanayi Bölgesinde 2’inci kısımdaki 3 parselin devri, düzenlenen törenle yapıldı. Tokat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda düzenlenen törene; OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik, Başkan Vekili A. Orhan Gürgünoğlu, OSB Müdürü Oğuz Keleş, yatırımcı firma temsilcileri olan Dr Eng. Nidal Taef ve Jamerza Taef ile Yatırım Danışmanı Recep Bay katıldı.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde 2’inci kısımda bulunan 15 bin metrekarelik 3 parselde hizmet verecek işletmenin en az 5 bin karelik bölümünün kapalı alan olarak çalıştırılacağını söyleyen OSB Yönetim Kurulu Başkanı Dr Ali Çelik; "Solaris Advanced Energy - Enerji Yatırımları Ltd. Şti.’nin bir çok dalda yatırım sahibi olan bir firma. İnşallah diğer dallarda da kentimize yatırım yapmalarını sağlama çabamız devam edecek. firma kendilerine tahsis ettiğimiz yerde foto-voltaik güneş panelleri ile aydınlatma sistemleri üretecek. Bu yatırım ile birlikte OSB’mize sağlanacak bir başka fayda daha var. O da 55 bin metrekarelik alanda OSB’nin enerji ihtiyacını karşılayacak 5 megawatt’lık güneş paneli santrali kurulması. Bu yatırımla birlikte OSB’nin enerji açığını da karşılamayı hedefliyoruz. Yatırımın şehrimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

İmzaların atılması sonrasında tahsis belgesi Başkan Çelik tarafından firma yetkilisi Jamerza Taef’e teslim edildi.