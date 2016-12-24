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24 Aralık 2016 17:15

Tokat’a Anjiografi Ünitesi ve Kardiovasküler Cerrahi Merkezi

Tokat’a Anjiografi Ünitesi ve Kardiovasküler Cerrahi Merkezi

24 Aralık 2016 17:15

Tokat Devlet Hastanesi Anjiografi Ünitesi ve Kardiovasküler Cerrahi Merkezi hizmete girdi.
Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ne bağlı sağlık tesislerinden il dışına ambulans ile yapılan acil sevklerin büyük çoğunluğunu Kardiovasküler Sistem Hastalıkları oluşturmakta olması nedeni ile hastaların mağdur olmaması için Devlet Hastanesinde Anjiografi Ünitesi ve Kardiovasküler Cerrahi Merkezi yapıldı. AK Parti Tokat Milletvekili Celil Göçer, AK Parti Tokat İl Başkanı Metin Polat başta olmak üzere Devlet Hastanesi yönetici Dr. Cengiz Yakıt’ın katılımı ile hizmete giren merkezde incelemelerde bulundu. AK Partili Göçer, 730 Yataklı Tokat Devlet Hastanesi’ne Anjiografi Ünitesi ile Kardiovasküler Cerrahi Merkezi oluşturulabilmesi adına Sağlık Bakanlığı’na talepte bulunulduğunu ifade eden Göçer, “Ankara Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi koordinatörlüğünde Tokat Devlet Hastanesi’ne KVC Merkezi oluşturulması kararı alınmıştır. Ünite için gerekli olan koroner anjiografi cihazı bakanlığımız merkezi alımı kapsamında 1 milyon 728 bin TL sözleşme bedeli ile hastanemize tahsis edilmiştir. Yine bakanlığımızın izni ile 1 adet kalp akciğer pompası ve 1 adet intra-aortik balon pompası tarafımızca ihale edilerek alımı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca ameliyathane ile bağlantılı olacak şekilde KVC yoğun bakım ünitesi yapımı da 30 Aralık 2016 tarihinde teslim edilmek üzere 806 bin 58 TL ile sözleşmeye bağlanmıştır. Anjiografi ünitesi ve KVC merkezinin proje, tadilat, inşaat işleri toplamda 1 milyon 302 bin TL ve cihaz maliyetleri de 3 milyon 449 bin TL olarak gerçekleşmiş, merkez için toplamda 4 milyon 751 bin TL harcanmıştır. Yine merkezde kullanılacak olan cerrahi alet, sarf malzemesi, büro malzemesi, mefruşat alımları da ayrıca gerçekleştirilmiştir” dedi.
Göçer, şu ana kadar 23 kalp pili, 11 periferik anjiografi ve 18 koroner anjiografi işlemi gerçekleştirilmiş olduğunu ifade ederek, “Hastanemize yapılan başvurular değerlendirilerek birlik dışına yapılan sevkler incelendiğinde aylık yaklaşık 170 koroner anjiografi işlemi, 20 açık kalp ameliyatı yapılabileceği öngörülmektedir. Açık kalp cerrahisi operasyonları başlangıç aşamasında koordinatör hastane olan Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi ekiplerince, bilahare hastanemiz hekimleri ile ortak gerçekleştirilecektir. Merkezimizin aktif olarak belirtilen işlemleri yürütmesi ile birlikte kardiak rahatsızlıklara bağlı sevklerin önüne geçilerek hasta ve hasta yakınlarının mağduriyetlerine son verilmesi ve yerinde tedavilerinin sağlanması hedeflenmektedir” diye konuştu.



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