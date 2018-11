Tokat'a et kombinası ve parçalama tesisi kazandırıldı

Tokat'ta 24 milyon liraya mal olan bölgenin en büyük et kombinası ve parçalama tesisinin bölgedeki hayvan ve et üretimine katkı yapması bekleniyor.

Tokat Belediyesi öncülüğünde, Turhal Belediyesi, Pazar Belediyesi, Tokat İl Özel İdaresi ve Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi tarafından Turhal ilçesi Arzupınar köyünde 150 dönümlük arazi üstüne kurulan et entegre tesisi hizmet vermeye başladı. Günlük 250 büyükbaş ve bin küçükbaş kesim kapasitede olan tesisin bölgedeki hayvan ve et üretimine büyük katkı yapması beklenen tesis, basın mensuplarına düzenlenen programla tanıtıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, şehir merkezine yaklaşık 38 kilometre uzaklıktaki tesise belediye başkan yardımcısı ve sivil toplum kuruluşlarının başkanları ve basın mensupları ile birlikte belediyeye ait yolcu otobüsüne binerek gitti.

Tesiste kesim haneyi heyetle birlikte gezen Başkan Eroğlu yaptığı açıklamada Tokat'ın hayvancılıkta önemli yeri olan illerden birisi olduğuna dikkat çekti. Bu anlamda örnek olacak şehre değer katacak bir tesisin Tokat'a kazandırıldığını belirten Başkan Eroğlu, "Kesimlere başlayan tesisimiz Kırşehir'den Samsun'a, Amasya'dan Çorum'a kadar birçok ilden sipariş alınan tesis haline geldi. Ülkemizde böyle bir tesis bir elin parmakları kadar ancak var. Karadeniz'de yok doğuda ise birkaç yerde vardır. Bu anlamda tesisin Tokat'ın hayvancılığına, bölgenin hayvancılığına destek vereceğine canı yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Tesisin halkın ucuz et yemesini sağlayacağını ifade eden Başkan Eroğlu, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 'halkımız ucuz et yemeli' diye ifade etmişlerdi. Bizimde bu çalışmamız tüketici ile üreticiyi buluşturan, aracıyı aradan çıkartan ve son derece hijyenik koşullarda kesilen halkımızın bir anlamda ucuz et yemesini sağlayacak bir tesis olması anlamında Cumhurbaşkanımızın söylemiş olduğu o fikre düşünceye uymakta" şeklinde konuştu.

Et ve Balık Kurumu ile anlaşma yapıldı

Turhal Belediye Başkanı Yılmaz Bekler ise et ve balık kurumu ile anlaşma yapılarak kesimlerin başladığına dikkat çekerek, "Hayvancılıkta önemli bir yere sahip olan Tokat'a büyük tüccarlar büyük bir kesimhane olmadığı için gelmiyordu. Biz bu boşluğu doldurmuş olduk. Artık büyük şehirlerden tüccarlar bölgemize gelip buradan hayvan satın alıp bu tesiste kesimini gerçekleştirerek, tesisin soğuk hava depolarında bekletip istediği zamanda etini alabilecek. Bu tesis bu özellikleri barındırıyor. Hayvan borsamızın da 2019 yılında inşaatına başlayacağız" diye konuştu.

Turhal Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Yalçın Bekler de tesisi günlük 400 büyükbaş, bin 500 küçükbaş kesim kapasitesine çıkabileceklerini ifade ederek,"Tesisin birinci aşaması gerçekleşti. İkinci aşamasında enerji maliyetleri düşürmek için biyogaz projesi yapılacak. Üçüncü aşama Hayvan Borsası, hayvan pazarı, dördüncüsü ise et işleme tesisi olacak. Tamamlandığında Tokat'ın hayvancılığına büyük katkı sağlayacak" ifadelerini kullandı.