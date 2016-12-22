Tokat’a şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatı’nda terör örgütü DEAŞ’ın intihar saldırısı sonucu şehit olan 14 askerden Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın acı haberi memleketi Tokat’a ulaştı.

Suriye’nin El Bab bölgesinde devam eden Fırat Kalkanı operasyonunda DEAŞ’ın intihar saldırısı sonucu şehit olan askerlerden Uzman Çavuş Ali Sezai Yalçın’ın (24) Tokat’ın Erbaa ilçesi Gündoğdu Mahallesi Atatürk Caddesi’nde ikamet eden annesine acı haber ulaştı. 2 çocuk annesi Asuman Şerbetçi’ye acı haber askeri görevliler tarafından verildi. Şehidin evinin önüne belediye tarafından Türk bayrağı asıldı.



Düğün hazırlıkları yapıyordu

Şehidin yaklaşık 24 gün önce Özge İslam’la nişanlandığı ve önümüzdeki yıl için düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi. Şehidin anne ve babasının yaklaşık 16 yıl önce boşandığı, şehidin babası Şemsettin Yalçın’ın İstanbul’da yaşadığı öğrenildi. Anne Şerbetçi’nin Erbaa’dan, baba Yalçın’ın ise İstanbul’dan Gaziantep’e oğullarının cenazesini almaya gittiği kaydedildi.