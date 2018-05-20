Tokat’a şehit ateşi düştü

Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Pınarbeyli köyünde yaşayan aile acı haberi sosyal medyada yapılan bir paylaşımdan öğrendi. Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ile askeri yetkililer aileye taziye ziyaretinde bulundu. Duran Yıldırım ile Saliha Yıldırım çiftinin 3’ü kız 5 çocuğundan en küçüğü olan şehit Recep Yıldırım’ın 8 aylık asker olduğu öğrenildi. Acı haberi alan baba Yıldırım, metanetini korumaya çalıştı.

Şehit Recep Yıldırım’ın cenazesi gece saatlerinde Ağrı’da yapılan törenin ardından memleketi Tokat’a gönderileceği, şehidin cenazesinin öğle namazını müteakiben köyünde defnedileceği öğrenildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Ağrı Doğubayazıt’ta bölücü terör örgütü tarafından döşenen el yapımı patlayıcının askeri aracın geçişi sırasında infilak ettiği, saldırıda 1 askerin şehit olduğu, ağır yaralanan 1 askerin de kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit düştüğü bilgilerine yer verilmişti.