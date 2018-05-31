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31 Mayıs 2018 17:07

Tokat’a şehit ateşi düştü

Kuzey Irak’ta şehit olan Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş’ın Tokat’taki baba ocağına ateş düştü.

Tokat’a şehit ateşi düştü

31 Mayıs 2018 17:07


Hakkari Yüksekova Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görevli Piyade Uzman Çavuş Seyfettin Aktaş (28), Irak’ın kuzeyinde operasyon icra eden güvenlik güçlerine bölücü terör örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen havan saldırısı sonucunda şehit oldu. Şehidin Tokat merkeze bağlı Güryıldız beldesinde yaşayan ailesine 48. Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Aykut Biçeroğlu ve Tokat Belediye Başkan Yardımcısı Selahattin Kelemci tarafından acı haber verildi. Tokat Belediyesi itfaiyesinde çalışan 3 çocuk babası Davut Aktaş ile ev hanımı Rabi Aktaş çiftinin en büyük çocuğu olan Seyfettin Aktaş’ın evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenildi. Şehidin evinin önünde sağlık ekipleri bekletilirken, eve Türk bayrağı asıldı.




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