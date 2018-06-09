Tokat’a şehit ateşi düştü

Şırnak’ın Güneyçam köyü Kavaldağı mevkiinde sabah saatlerinde teröristlerle yaşanan çatışmada Özel Harekat polisi Said Uslu (29) şehit düştü. Şehidin Tokat’ın Erbaa ilçesine bağlı Karayaka köyünde yaşayan ailesine Erbaa Kaymakamı Bülent Karacan ve Erbaa Belediye Başkanı Hüseyin Yıldırım tarafından acı haber verildi. Ahmet ve Abide Uslu çiftinin 2 çocuğundan biri olan şehit Said Uslu’nun Temmuz ayının sonunda düğün yapmayı planladığı öğrenildi.

Şehit Said Uslu’nun cenazesi, Şırnak’ta yapılacak törenin ardından memleketi Tokat’a gönderilecek. Şehidin cenazesi, saat 18.00’de Karayaka köyünde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.