Tokat'a yeni nesil sanayi sitesi

Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, yeni nesil ve modern bir sanayinin Tokat'ta yapılması son derece önemli olduğunu söyledi.

Tokat Belediyesi Sosyal Tesislerinde Yeni Sanayi Sitesi ile ilgili yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme toplantısı yapıldı. Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu başkanlığında yapılan toplantıya S.S Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Altan Çelik, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ile sanayi esnafı katıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Halil İbrahim Yüksel, Tokat Küçük Sanayi Sitesinin 1970 yıllarında yapıldığını ve artık ihtiyaca cevap veremez durumda olduğuna dikkat çekti. Kömeç Köyü'nün altında kalan yaklaşık 500 dönümlük bir arazide yeni nesil sanayi sitesinin yapılacağını ifade eden Yüksel, “Yeni sanayi sitemiz, 21'inci yüzyıl şartlarına uygun olarak modern şekilde düzenlenecek. Yeni site günümüz ihtiyaçlarını karşılayabilecek. Bu tür bir sanayi sitesi ilk defa yapılacak ve bu nedenle ülkemize bir örnek teşkil edecek. Yapılan sanayi sitesi en az 20-30 yıl ihtiyacı karşılayacak seviyede olacak” dedi.

S.S Tokat Yeşil Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Altan Çelik ise yeni nesil sanayi sitesinde yapılacak olan iş yerlerinin günümüz teknolojisine uygun olarak projelendirileceğini ifade ederek, “Kooperatifimiz kurulalı 12 ay oldu. Bu 12 aylık süre içerisinde başarılamayacakları başardık. Tüm kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ediyorum. Kurum müdürlerimiz bu işi sahiplendi. Bu süreç Tokatlıya sahip çıkılmasının bir göstergesidir. Arsa ile ilgili son aşamaya geldik. Tüm gerekli kamu kuruluşlardan yasal izinleri aldık. En önemli konu kamu yararına kararı alınmasıydı” diye konuştu.

Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp Eroğlu, yeni nesil sanayi sitesinin Tokat'a yapılmasının önemine dikkat çekerek “Biz bu şehri iş adamıyla esnafla, yatırım yapmak isteyen bu şehrin öz evlatlarıyla geliştirebiliriz. Aksi halde dışarıdan taşımayla tek başına bunu yapamayız. O yüzden benim esnafım daha iyisini yapmalı, daha modern alanlarda işini yapmalı. Çağa ayak uydurmak zorundayız. Esnafımızın işlerini daha büyütmeleri ve daha modern geniş bir sanayide işlerini devam ettirmeleri işlerini büyütmeye fırsat verecek hem de şehrin büyümesine fırsat verecektir. O yüzden yeni nesil ve modern bir sanayinin Tokat'ta yapılması son derece önemli” ifadelerini kullandı.

100 günlük eylem planı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında Tokat'ın yeni nesil sanayi sitesi, stadyum ve hava limanı olmak üzere 3 projesi olduğunu belirten Başkan Eroğlu, “Bizzat Cumhurbaşkanımızın ağzından çıkan ve kendisinin takip ettiği ve yeni sistemde hükumetin icraatları arasına yazılan 3 değerli proje. Buradan yola çıkarak yeni sanayi sitemizin 100 günlük eylem planı içerisinde yer alması bizim bu evrakları tamamlamamızla hızlı bir şekilde ihaleye çıkacaktır" diye konuştu.

Sanayi sitesinin mevcut yeri kentsel dönüşüm alanı ilan edildi

Belediye meclis toplantısında mevcut sanayi sitesinin yer aldığı alanı kentsel dönüşüm alanı ilan ettiklerini ifade eden Başkan Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti: “Bu sanayi yeni yerine taşındığında mevcut yer artık sanayi olmaktan çıkacak ve kentsel dönüşüm anlamında bir arsa olacak. Orada özel mülkiyet sahipleri ile oturulup konuşulacak. Bir proje çerçevesinde şehrimize güzellik katacak bir bölge olarak hizmet verecek. Hem mülkiyet sahibine fayda sağlayacak hem şehre”