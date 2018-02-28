Tokat’ı, Rize’de temsil edecekler

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde düzenlenen Kültür ve Sanat Bilgi Yarışması kapsamında Tokat, Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, her iki grupta da il birincisi oldu. Gençlik Merkezi çok amaçlı salonda düzenlenen yarışmaya 14- 17 yaş grubunda 3’er kişilik 7 grup, 18-25 grubunda da 3’er kişilik 7 grup katıldı. Yarışmaya katılanlara 15’er soru soruldu. Yarışma sonunda Reşadiye Borsa İstanbul Fen Lisesi öğrencileri, her iki grupta da il birincisi oldu. 14 - 17 yaş grubunda Mustafa Özer, Zeynep Öztürk ve Büşra Erdem 18 - 25 yaş grubunda ise Yusuf Çardak, Seher Demir ve Esin Sırakaya 12 Mart 2018 tarihinde Rize´de düzenlenecek olan bölge finallerinde Tokat’ı temsil edecek.