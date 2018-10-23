Tokat'ın 500 yıllık tarihi şehir müzede sergilenecek

Tokat'ın 500 yıllık tarihinin sergilendiği şehir müzesinde devam eden çalışmaları eski Tokat Valileri yerinde inceledi.

Tokat'ta Almus Müftülüğü Fatima-Tüz Zehra Yatlı Kız Kur'an Kursu yaranına düzenlen kermes dualarla açıldı. Açılışın ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ile birlikte eski Tokat valilileri Cevdet Can ile Mustafa Taşkesen'i çalışmaları devam eden kent müzesini gezdi. Şehir müzesini gezen eski Tokat Valilerin kentin değerlerinin bir arada toplanacağı müzenin hayata geçiriliyor olmasından dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi. Tarihçi Hasan Erdem'den çalışmalarla ilgili eski valilere bilgi verdi.

2014-2017 yılları arasında Tokat Valiliği yapan Cevdet Can, Anadolu'nun mayasının Tokat olduğunu kent müzesinin göstereceğini ifade ederek,"Tüm emeği geçenleri tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. İnşallah açılışını da görürüz" dedi. 2012-2014 yılları arasında Tokat Valiliği yapan Mustafa Taşkesen ise medeniyetin filizlendiği Tokat'a tekrar gelmekten duyduğu memnuniyet dile getirerek,"Bir kısmına başladığımız bir kısmı yarım kalan ve bizden sonraki meslektaşlarımızın sağ olsunlar bitirdikleri projeleri görmekten son derece mutlu oldum. İnşallah bunlar tamamlanınca yine geliriz. Kendimi çok bahtiyar hissettim" diye konuştu.

Şehir müzesi iki ay içerisinde açılacak

Şehir müzesi ile ilgili bilgi veren Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu ise eski Tokat valililerini kentte görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,"Bu müzemizin oluşmasında son 3 valimizin çok emekleri oldu. Bizde onların bu emeklerinden dolayı bir kez daha teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Şehir müzelerinin şehirlerin kimliğini ortaya koyan önemli yapıtlar olduğunu belirten Başkan Eroğlu, açıklamalarına şöyle devam etti:

"3 kattan oluşan şehir müzesinde Tokat'ın geçmiş yıllarda sanat ve el işi sanatları alanlarında insanlarımız iştigal etmiş onları göstermek istedik. Çömlekçisinden yazmacısına, bakırcısından yemenicisine eskiden Tokat'ın bu meslekleri ile para kazanan insanların buradaki bire bir görselliklerini ortaya koyduk. Ayrıca Tokat'ın yetiştirdiği önemli şahsiyetleri 6 Şeyh-ül İslam yetiştirmiş bir şehir, Gazi Osman Paşa gibi bir kahraman yetiştirmiş bir şehir. Bunun gibi bir çok daha geçmişten bu zamana kadar hafızalarımızda kalan Tokat'ın yetiştirdiği önemli insanların figürlerini koyduk. İlçelerimizin ve kent merkezinin önemli eserlerini de maket haline getirerek canlandırdık. Müzeyi gezenler ayrıca bu güzellikleri de görme imkanı bulacak. İnşallah iki ay içerisinde burayı bitireceğiz ardından hizmete açmış olacağız. Çok güzel önemli ve şehre büyük katkı sağlayacak bir eser oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum."