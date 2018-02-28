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28 Şubat 2018 15:07

Tokat’ın Günevi köyüne 5 gün yasak geldi

Tokat Valiliği tarafından il merkezine bağlı Günevi köyünde 5 gün süre ile her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma ve oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri dağıtma ve benzeri tüm etkinlikler yasaklandı.

Tokat’ın Günevi köyüne 5 gün yasak geldi

28 Şubat 2018 15:07


Tokat Valiliğinden yapılan resmi açıklamada, "İlimiz Merkez Günevi Köyü Mülki Sınırları içerisinde, huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, emniyetin, kamu esenliğinin sağlanması, vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla; devlet kurum ve kuruluşlarının yapacağı resmi programlar ve etkinlikler hariç, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında yapılacak her türlü yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, miting, çadır kurma ve oturma eylemi, stant açma, afiş, pankart, bildiri dağıtma, vb. tüm etkinlikler, 2559 sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu’nun Ek-1 maddesi kapsamında açık ve kapalı alanlarda düzenlenecek oyun, temsil, çeşitli şekillerdeki gösterinin yapılması ve bu etkinlikler öncesi, sırası ve sonrasında oluşabilecek şiddet hareketlerinin önlenmesi amacıyla, 01.03.2018 - 05.03.2018 tarihleri de dahil olmak üzere beş (5) gün süre ile yasaklanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi.




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