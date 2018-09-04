Tokat’ın meşhur kırmızı biber tarhanası

Özellikle kış aylarının vazgeçilmez şifa kaynağı olan tarhana çorbası, Tokat’ın kırmızı biberinden yapılan çeşidiyle sofraları süslüyor. Kırmızı biberin hasat edilmesinden sonra kışa hazırlık için kolları sıvayan hanımlar, tarhana hazırlıklarına başladı. Evinde yaptığı tarhananın kavanozunu 25 liradan satarak aile ekonomisine katkı sağlamaya çalışan 34 yaşındaki 3 çocuk annesi Sevda Gürler, tarhananın lezzetini Tokat’ın kırmızı biberinden aldığına dikkat çekti.

Tarhananın yapılış tarifini veren Gürler, "Tarhanamızı lezzetini aldığı Tokat’a has kırmızı biberimizden yapıyorum. Evvela kaynatıyoruz biberimizi haşlayarak. Kulak memesi kıvamına gelene kadar. Yumuşak bir şekilde olması şart. Daha sonra rendeden geçiriyoruz. Soğanımızı, domatesimizi, hamurumuzu ki ekşi maya diyoruz ona, tuzumuzu, yoğurdumuzu ilave ediyoruz, unumuzla birlikte hepsini karıştırıyoruz. Kulak memesi kıvamına geldikten sonra yemek kaşığı ile kalın sofrasına birer kaşık şeklinde yayarak kurutmaya bırakıyorum. Kuruduktan sonra toz haline gelene kadar çekiyoruz. Toz haline geldikten sonra ilistir yardımıyla un haline geline kadar eliyoruz. Eledikten sonra da bir haftalığına kurumaya bırakıyoruz" şeklinde konuştu.

Tarhananın hazırlığı kadar yapılışının da önemli olduğunu söyleyen Gürler, lezzetli çorba pişirmek isteyen hanımlara soğuk su kullanmalarını tavsiye ederek, "Tarhanamız kuruduktan sonra 7 kaşık tarhana, 1 mama kaşığı salçasını ilave ediyorum, nanesini ilave ediyoruz bir yemek kaşığı. Yapını ve tuzunu ilave ettikten sonra tarhanamızı soğuk su ile özellikle kaynayana kadar karıştırıyoruz" diye konuştu.

Kırmızı biber tarhanasının çocuklara, annelere ve yaşlılara has özel bir çorba olduğunu söyleyen Gürler, çorbanın gribe, enfeksiyona, astım ve bronşit gibi 7 derde deva olduğunu dile getirdi.

Yılın ilk kırmızı biber tarhanasının tadına bakan Cemal Özkılıç da, "Sıcak sıcak çok güzel oluyor. Ben bunu severim, yeter ki güzel yapılsın. Hakikaten de çok güzel olmuş" dedi.