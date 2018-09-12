Tokat'ın vizyon projesinde sona yaklaşıldı

Eyüp Eroğlu, 35 yıldır Tokat'ın konuştuğu ve yapılmasıyla ilgili herkesin ortak kanaat belirttiği Meydan projesinde yavaş yavaş sona gelindiğini söyledi.

Eyüp Eroğlu, Meydan Projesi kapsamında devam eden çalışmaları teknik ekibi ve müteahhit firma yetkilileriyle birlikte inceledi. Kentin önemli vizyon projelerinden olan Meydan projesinin yaklaşık 2 ay içerisinde tamamlanarak halkın hizmetine sunulacağını ifade eden Başkan Eroğlu, “İkinci etap çalışmalarımız eskiden Yeşilırmak İlkokulunun olduğu alanda devam ediyor. İkinci etap çalışmalarımızın amacı yaklaşık 4 bin metrekarelik bu alanın altının otopark, üstününde meydan şeklinde tasarlanması ve yapılmasıydı. Geçtiğimiz Şubat ayında burada da hem yıkım hem de temel atma işlemlerini gerçekleştirmiştik. Geldiğimiz noktada şu anda meydanımızın kaba inşaatları tamamen bitti. Meydanlık kısmın hemen altında otoparkımız da oluşturuldu. İnşallah hemen hızlı bir şekilde üst tarafta zemin, taş döşeme çalışmalarına da başlayacağız. Ardından da 45-50 gün gibi bir süre içerisinde projemizi tamamlayıp halkımızın hizmetine sunacağız. Diğer taraftan devam eden üçüncü etap meydan projemizle ilgili kısmında birinci blok dükkânlarımız da bitti. Yakın zamanda orada eski dükkânların yıkımıyla beraber o meydanın açıldığını görmüş olacağız. Bu doğrultuda yıl sonuna kadar projemizin tamamını bitirmiş olacağız” dedi.

Başkan Eroğlu, 35 yıldır Tokat'ın konuştuğu ve yapılmasıyla ilgili herkesin ortak kanaat belirttiği Meydan projesinde yavaş yavaş sona gelindiğine dikkat çekerek, “Her güzel şey değerli hemşehrilerimiz için. Şehrimizin hem vizyonuna, hem gelişimine büyük katkı sağlayacak olan Meydan Projemiz hepimize hayırlı olsun” diye konuştu.