Tokat'ın yeni Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali görevine başladı.

Tokat İl Milliği Eğitim Müdürlüğünden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Levent Yazıcı'dan boşalan makama Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali görevlendirildi. Görevine başlayan Küçükali, il müdür yardımcıları ile şube müdürleri ile durum değerlendirmesi yaptı.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin özgeçmişi

1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sürmene'de tamamladı. 1996'da 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğini bitirdi. Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Malatya'da göreve başladı. 2004 yılında Samsuna atandı. 2011'den itibaren Zile'de görev yapan Küçükali, evli ve üç çocuk babası.