İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tokat'ın yeni Milli Eğitim Müdürü Küçükali görevine başladı

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne atanan Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali görevine başladı.

Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali görevine başladı.


Tokat İl Milliği Eğitim Müdürlüğünden İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Levent Yazıcı'dan boşalan makama Zile İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali görevlendirildi. Görevine başlayan Küçükali, il müdür yardımcıları ile şube müdürleri ile durum değerlendirmesi yaptı.



İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin özgeçmişi


1973 yılında Trabzon'un Sürmene ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Sürmene'de tamamladı. 1996'da 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliğini bitirdi. Aynı yıl Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni olarak Malatya'da göreve başladı. 2004 yılında Samsuna atandı. 2011'den itibaren Zile'de görev yapan Küçükali, evli ve üç çocuk babası.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.