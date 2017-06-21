Tokatlı bakırcı ustası Diriliş Ertuğrul’a zırh ve miğfer yapıyor

İstanbul Kapalı Çarşı’da kalfa ve ustalık yaparak memleketi Tokat’a 2005 yılında dönen bakırcı ustası 54 yaşındaki Osman Unutmaz tarihi Taşhan’da mesleğini icra ediyor. Bir arkadaşının vasıtasıyla gelen teklif üzerine Diriliş Ertuğrul dizisi için zırh ve miğfer yapmaya başlayan Unutmaz, yaptığı işten gurur duyuyor. Bakırcılık mesleğinin yanı sıra dizilerle oluşan yeni sektörle Osmanlı dönemi savaş aletlerinden zırh ve miğfer yapan usta işlerinden oldukça memnun olduğunu belirtti.

20 işlemden geçen miğferin yapımı 10 gün sürüyor

Miğfer ve zırh işinin oldukça emek isteyen bir iş olduğunu belirten Unutmaz, gelen bir teklif üzerine Diriliş Ertuğrul dizisine miğfer yapmaya başladığını ifade ederek, "Tarihi dizi film çekenlere sipariş üzerine miğfer, zırh yapıyorum. Ayrıca yurt dışında isteyenlerde oldu. Miğfer tek parça bakırdan yapılıyor. İşçiliği oldukça zor. Çekiçle sertleştirip şekil verdiğimiz bakırı ateşte tavlıyoruz. 20 işlemden sonra miğfer haline geliyor. Bir miğfer yapımı yaklaşık 10 günümüzü alıyor" dedi.

Unutmaz, takım olarak zırh ve miğfer 2 bin 500 lira, sadece miğferin ise 800 liradan başladığını bin 100-bin 500 liraya kadar işçiliğine göre fiyatları değiştiğini söyledi.