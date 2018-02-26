Tokatlı Balkan Türkleri’nden ’Göç Konferansı’

Tokat Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen ’Balkanlar ve Göç Konferansı’na, Tokat’ta yaşayan Balkan Türkleri ile birlikte çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Tokat Balkan Türkleri Derneği Başkanı Yavuz Cemil Erdem konferansın son derece önemli olduğuna vurgu yaparak, ’Tarihini bilmeyen, geleceğine yön veremez’ mesajının bu tür faaliyetlerle gençlere aktarılması gerektiğini söyledi. Başkan Erdem,"Balkanlar, Türklerin ve Müslüman halkların, her milletten Hıristiyanların yan yana yaşadığı bir coğrafyaydı. Yüzyıllar boyunca kardeşçe bir yaşamın sürdüğü bölgede 19’uncu yüzyılın başında Yunanistan’da patlayan ve Türklerin toptan kıyımıyla sonuçlanan isyan birçok ülkeye sıçradı. Osmanlı Balkanlar’dan atılırken, onun uzantısı sayılan Türkler, Arnavutlar, Boşnaklar, Pomaklar da ya katliamlara uğradı ya da süngülerin önünde Türkiye’ye sürüldü." şeklinde konuştu.

Program Hacı Mehmet İşeri tarafından yapılan Balkanlar ve Göç konulu sunumun yapılması ile son buldu.